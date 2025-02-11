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  • Влад Владимиров
    Пиндосы уже свою варежку раззявили(как я на аватарке). Но оно здесь все получается для них совсем не так...😀  У нар...Ажиотаж вокруг хв...
  • Александр Т
    Какие беженцы из Африки? Попрут на Украину жиды со всех сторон света. Негров если повезут то только как рабов.Киев очищает Банд...
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    Ну кулеба, ну какой матерый человечище-дипломатище)))) Все прорюхал и слился))) Патриарх дипломатери))) мать его.Люди Трампа слили...

Последствия разгона USAID: потеряли работу грантоеды, занимавшиеся «расследованием преступлений РФ»

Последствия разгона USAID: потеряли работу грантоеды, занимавшиеся «расследованием преступлений РФ»

Разгон USAID и объявленная Дональдом Трампом заморозка американской внешней помощи зарубежным странам печально сказалась на фмнансировавшихся скандальным агентством программах расследовании так называемых «военных преступлений России на Украине», пишет Reuters.

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