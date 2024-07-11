Первый трейлер аниме «Всеведущий читатель» — главного конкурента «Поднятия уровня в одиночку»

Выставка Anime Expo 2024 завершилась в минувшие выходные, но её отголоски еще доносятся: медиакомпания Aniplex совместно со стримингом Crunchyroll анонсировали экранизацию (пост)апокалиптического вебтуна «Всеведущий читатель» (Omniscient Reader).
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