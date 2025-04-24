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«Партизанский отряд с предателем»: Украина воплотит анекдот в жизнь

«Партизанский отряд с предателем»: Украина воплотит анекдот в жизнь

БлокнотРУ Киев анонсировал массовую отправку мирных граждан в ряды потенциальных партизан. На Украине создаются сети региональных центров военной подготовки граждан.

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