Каждый второй руководитель в Хабаровском крае заводит служебный роман

Заводили служебный роман 35% опрошенных жителей Хабаровского края, 16 февраля сообщает «АмурПРЕСС». Чаще всего такие отношения возникают у руководителей, менеджеров (53%), работников ресторанов и сферы туризма (42%).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии