В дом Дженнифер Энистон была экстренно вызвана полиция

Звонивший заявил, что боится за жизнь актрисы. В доме Энистон побывала полиция LEGION-MEDIAНа днях соседи Дженнифер Энистон, живущие неподалеку от ее особняка в Bel Air, были встревожены неожиданным появлением отряда полиции у дома актрисы.