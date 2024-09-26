В дом Дженнифер Энистон была экстренно вызвана полиция

Звонивший заявил, что боится за жизнь актрисы. В доме Энистон побывала полиция LEGION-MEDIAНа днях соседи Дженнифер Энистон, живущие неподалеку от ее особняка в Bel Air, были встревожены неожиданным появлением отряда полиции у дома актрисы.
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