Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В академии им. Кирова участникам СВО вручили документы профобразования

В академии им. Кирова участникам СВО вручили документы профобразования

Военнослужащие-участники СВО получили документы об окончании курса дополнительного профобразования. Церемония вручения состоялась в реабилитационно-образовательном центре на базе Военно-медицинской академии им.

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