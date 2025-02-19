В академии им. Кирова участникам СВО вручили документы профобразования

Военнослужащие-участники СВО получили документы об окончании курса дополнительного профобразования. Церемония вручения состоялась в реабилитационно-образовательном центре на базе Военно-медицинской академии им.
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