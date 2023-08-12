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Ферран, Рафинья и Гави получили 7-й, 11-й и 6-й номера в «Барсе». Семерка ранее была у Дембеле

Ферран, Рафинья и Гави получили 7-й, 11-й и 6-й номера в «Барсе». Семерка ранее была у Дембеле

У Феррана Торреса теперь будет 7-й номер, под которым ранее выступал Усман Дембеле, близкий к переходу в «ПСЖ».

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