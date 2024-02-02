Московский муфтий Рамазанов идёт в президенты РФ. В предвыборной гонке его кандидатуру поддерживает партия «Российский общенародный союз».
Путин мигрантам не указ? Диаспоры уже выбрали своего «президента» России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tyman Ros
Зачем мигрантам это все? Они уже создали одно свое государство- Узбекистан , например. И уехали оттуда в Россию, государство, которое создали русские. Если они хотят сделать в Москве Узбекистан, то им снова захочется оттуда уехать...опять.
Ответить
1 час.
Наталья Гайдук
Совсем эти мигранты чекнулись их муфтий чекнутый больной человек и негодный настоящий мусульманин да еще муфтий не пойдет на такой . а это амбициозный горделивый агресивный раз он балатируется. без ума запретить ему надо . не верю этому подлому муфтию.
Ответить
1 час.
Галина Друзина
Выслать всех мигрантов с семьями из России, лишить гражданства, а заодно и диаспоры - это рассадник преступности.
Ответить
33 мин.
Свежие комментарии