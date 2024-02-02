Путин мигрантам не указ? Диаспоры уже выбрали своего «президента» России

Tyman Ros Зачем мигрантам это все? Они уже создали одно свое государство- Узбекистан , например. И уехали оттуда в Россию, государство, которое создали русские. Если они хотят сделать в Москве Узбекистан, то им снова захочется оттуда уехать...опять.

Наталья Гайдук Совсем эти мигранты чекнулись их муфтий чекнутый больной человек и негодный настоящий мусульманин да еще муфтий не пойдет на такой . а это амбициозный горделивый агресивный раз он балатируется. без ума запретить ему надо . не верю этому подлому муфтию.