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Путин мигрантам не указ? Диаспоры уже выбрали своего «президента» России

Путин мигрантам не указ? Диаспоры уже выбрали своего «президента» России

Московский муфтий Рамазанов идёт в президенты РФ. В предвыборной гонке его кандидатуру поддерживает партия «Российский общенародный союз».

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Комментарии
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Tyman Ros
Зачем мигрантам это все? Они уже создали одно свое государство- Узбекистан , например. И уехали оттуда в Россию, государство, которое создали русские. Если они хотят сделать в Москве Узбекистан, то им снова захочется оттуда уехать...опять.
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1 час.
Наталья Гайдук
Совсем  эти  мигранты  чекнулись  их  муфтий  чекнутый  больной  человек  и  негодный  настоящий  мусульманин  да  еще  муфтий  не  пойдет  на  такой  . а  это  амбициозный  горделивый  агресивный  раз  он  балатируется.   без  ума   запретить  ему  надо  . не  верю  этому  подлому  муфтию.
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1 час.
Галина Друзина
Выслать всех мигрантов с семьями из России, лишить гражданства, а заодно и диаспоры - это рассадник преступности.
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33 мин.

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