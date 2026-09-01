Иордания отразила атаку: сбиты 10 из 13 баллистических ракет

Вооруженные силы Иордании сообщили о ночной атаке: их ПВО перехватило 10 из 13 баллистических ракет. Три ракеты упали на территории королевства, но жертв удалось избежать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Министр Белоусов ...
- Президенту Австри...
- Только вбелую: в ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым