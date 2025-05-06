В Петербурге переиздали блокадные дневники артиста Анатолия Королькевича

Новое издание дополнено фотографиями и списком спектаклей блокадного репертуара. В Санкт-Петербурге прошла презентация обновленного издания блокадных дневников Анатолия Королькевича, артиста Ленинградского театра музыкальной комедии, передает ТАСС.
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