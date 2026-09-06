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Газета.ру

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"Страна.ua": Уиткофф и Кушнер, вероятно, доберутся до Киева на поезде

"Страна.ua": Уиткофф и Кушнер, вероятно, доберутся до Киева на поезде

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, вероятно, доберутся до Киева на поезде.

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