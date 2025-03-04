Ульянов: Россия выступает против европейских миротворцев на Украине

ЕС занимает небеспристрастную позицию Россия выступает категорически против размещения европейских миротворцев на территории Украины, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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