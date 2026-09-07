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Трамп опубликовал карту с Канадой, Кубой и Гренландией в цветах флага США

Трамп опубликовал карту с Канадой, Кубой и Гренландией в цветах флага США

ВАШИНГТОН, 7 сентября, ФедералПрессПрезидент США Дональд Трамп разместил в социальной сети Truth Social карту, на которой сразу несколько десятков государств и территорий обозначены цветами американского флага.

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