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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фан-группа «МЮ» The 1958: «Мы снова слепо движемся в пропасть из-за владельцев, вытирающих ноги о болельщиков. И оглянитесь вокруг, сердце и душу вырывают из каждого клуба»

Фан-группа «МЮ» The 1958: «Мы снова слепо движемся в пропасть из-за владельцев, вытирающих ноги о болельщиков. И оглянитесь вокруг, сердце и душу вырывают из каждого клуба»

В день последнего матча команды в этом сезоне болельщики намерены организовать марш протеста против Глейзеров, купивших клуб в 2005-м.

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