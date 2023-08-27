Таджикистанских "ревизоров" пускаем, а об истреблении русских в 90-е молчим? Что стоит знать о наших "союзниках"
Нам часто и много рассказывают о том, как истребляли евреев, как турки притесняли армян, и даже о проблемах людей в Карабахе.
Комментарии
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обнаглели, охамели! вон их из России!!!!
пока не будет покаяния и искупления со стороны Таджикистана и прочих "Туранцев"- никакой миграции. Русских на историческую родину в облегченном порядке, без экзаменов. Мы знаем русский язык получше многих корректоров российского телевидения.
всех чурок надо гнать со своими семьями к себе в кишлаки и не пускать в Россию и Белоруссию даже туристами
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