Всего добивается и влюбляет навсегда: кто такая «легкая» женщина и как ей стать

Быть человеком с легким характером интересно и выгодно. Помните водяного из мультфильма «Летучий корабль?» Вот он — пример того, как жить точно не надо: «Жизнь моя жестянка: живу я как в болоте, а мне летать охота».
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