Politico: США боятся помогать Киеву из-за страха перед ядерным оружием РФ

Global Look Press/Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com США не намерены идти навстречу просьбам Киева сбивать российские ракеты и дроны в воздушном пространстве Украины из-за наличия у России ядерного оружия.
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