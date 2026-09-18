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Царьград

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Собянин: Новая дорога в Троицке сделает поездки для жителей комфортнее и быстрее

Собянин: Новая дорога в Троицке сделает поездки для жителей комфортнее и быстрее

В Москве продолжают расширять Октябрьский проспект, продлевая его до Калужского шоссе. Новая трасса улучшит транспортную связь между районами и сделает поездки для местных жителей более удобными и приятными.

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