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Перехватчики «Запада» тараном сбили дроны ВСУ под Красным Лиманом

Перехватчики «Запада» тараном сбили дроны ВСУ под Красным Лиманом

Операторы FPV-дронов-перехватчиков группировки российских войск «Запад» тараном сбили украинские беспилотники под Красным Лиманом в Донецкой Народной Республике.

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