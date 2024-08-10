Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 086 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Старый дурак,это угроза Америки!Байден назвал Дон...
  • Eduard
    Ура/«Военное дело»: В...
  • nyha
    Лучше-бы детей пожалел....пугая их в детских передачах...Валуев пожалел де...

Times: нападение ВСУ на территорию РФ — самый рисковый шаг Зеленского

Times: нападение ВСУ на территорию РФ — самый рисковый шаг Зеленского

По информации, опубликованной в The Times со ссылкой на украинские источники, летнее контрнаступление украинской армии на территорию России считается самым рискованным шагом главы киевского режима Владимира Зеленского.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Влад Владимиров
Неблагодарное, все таки же, это дело - искать адекватность в поведении у дебила... Живет своими иллюзиями данное тело. Амок у Зеленского, видимо, увы, не долечили.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх