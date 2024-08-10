Times: нападение ВСУ на территорию РФ — самый рисковый шаг Зеленского

По информации, опубликованной в The Times со ссылкой на украинские источники, летнее контрнаступление украинской армии на территорию России считается самым рискованным шагом главы киевского режима Владимира Зеленского.
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