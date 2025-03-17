Брошенные в Курской области позиции ВСУ с техникой и дронами попали на видео

Появилось видео с оставленными укрепленными позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были выбиты военнослужащими российской группировки войск "Север" в ходе освобождения населенных пунктов Косица и Черкасское Поречное Курской области.
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