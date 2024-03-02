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Вашингтон не получит ни единого гвоздя с военных складов Эквадора: стремительный откат в оружейной истории

Вашингтон не получит ни единого гвоздя с военных складов Эквадора: стремительный откат в оружейной истории

Вчера 1,3K прочитали Годы, когда русских можно было убедить в любви, включив интернационал и рассказывая о твёрдом намерении строить коммунизм, прошли безвозвратно.

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Комментарии
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МС
Марина Свобода
обещать  - не значит жениться. Раз попытались, попытаются еще. Но тайно. Веры уже нет
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