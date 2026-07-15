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«В дурке – стабильно»: Зеленский уволил уже четвертого с начала СВО министра обороны

«В дурке – стабильно»: Зеленский уволил уже четвертого с начала СВО министра обороны

  Украинские генералы были настроены против Михаила Федорова, который предлагал заменить боевиков на фронте дронами и роботами.

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