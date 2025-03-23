В России заявили о неготовности Украины к миру

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) российскую территорию говорят о неготовности Киева к миру, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
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