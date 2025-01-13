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Глава Пентагона предложил довести траты на оборону до $1 трлн к 2028 году

Министр обороны США Ллойд Остин призвал увеличить расходы на оборону. Об этом передает информагентство Bloomberg  со ссылкой на письмо, направленное главой Пентагона в Административно-бюджетное управление в составе администрации президента США, сообщает РИА Новости.

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Комментарии
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Eduard
Нигер,от кого вы там в США всё обороняетесь,от &quot;призраков&quot;? Главное свою черную жопу набить деньгами наиных американцев!
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22 час.
Eduard
Нигер потный иди долги возвращай,а сам в Африку вали!
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22 час.

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