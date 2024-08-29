Украина не будет продлевать контракт с РФ на транзит газа

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Леонид -

Какой идиотизм: мы очень хотим поставлять дешёвый газ в Европу, а они в ответ будут поставлять оружие Украине, очень хотим платить хохлам за транзит, ведь мы не признаем их официально террористами, так будем и дальше помогать нашим врагам, ведь кто то карманы себе набьет ещё больше, Мрак....