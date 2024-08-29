БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Украина не будет продлевать контракт с РФ на транзит газа

Украина не будет продлевать контракт с РФ на транзит газа

По словам Зеленского, после прекращения контракта Украина надеется принять совместное с ЕС решение по транзиту.

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Комментарии
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Л
Леонид -
Какой идиотизм: мы очень хотим поставлять дешёвый газ в Европу, а они в ответ будут поставлять оружие Украине, очень хотим платить хохлам за транзит, ведь мы не признаем их официально террористами, так будем и дальше помогать нашим врагам, ведь кто то карманы себе набьет ещё больше, Мрак....
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