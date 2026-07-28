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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Павел Граудынь: «Хочу превзойти своих родителей. Они участники Олимпиады, дальше надо стремиться к этому»

Чемпион мира по фехтованию Павел Граудынь  рассказал, что стремится к участию в Олимпийских играх. Накануне 19-летний Граудынь завоевал золото личного турнира саблистов на ЧМ в Гонконге.

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