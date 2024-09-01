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Новости от Богданова

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Отзыв на выступление М. Ходорковского о Добренко  31.о8.24 г. на ЮТУБ-канале. 

 Только неумный человек, в сегодняшней ситуации, способен удерживать президентскую власть, когда опозоренная ПУТИНЫМ  Россия безнадёжно катится в пропасть и спасения нет, кроме его добровольного ухода с этой заманчивой должности.

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