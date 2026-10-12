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Регионы России

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Подросток в Гватемале очнулся в гробу на собственных похоронах

Подросток в Гватемале очнулся в гробу на собственных похоронах

В деревне Эль-Хокоте муниципалитета Сакапул в департаменте Киче, Гватемала, 17-летняя Юлейди Искотояк пережила необычный случай, когда она очнулась в гробу во время собственной прощальной церемонии.

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