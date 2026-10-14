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Расчеты Д-30 уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты Д-30 уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

В Харьковской области артиллерийские подразделения группировки войск «Север» во взаимодействии с расчетами БПЛА продолжают уничтожать противника.

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