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«Страна крайней политической некорректности»: как Россия обрела «мягкую силу» во всём мире

«Страна крайней политической некорректности»: как Россия обрела «мягкую силу» во всём мире

Григорий Игнатов   До Запада дошло, что чем сильнее там бушует ураган толерантных преобразований, тем более привлекательной становится Россия для сотен миллионов европейцев и американцев.

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