Гороскоп на апрель 2024: Как избежать неприятностей во время ретроградного движения Меркурия Татьяна СергееваВ период ретроградного движения Меркурия, который наступит в апреле 2024 года, мудро завершить начатые дела, провести генеральную уборку в квартире и разобраться в своих эмоциях.