Гороскоп на апрель 2024: Как избежать неприятностей во время ретроградного движения Меркурия Татьяна СергееваВ период ретроградного движения Меркурия, который наступит в апреле 2024 года, мудро завершить начатые дела, провести генеральную уборку в квартире и разобраться в своих эмоциях.
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