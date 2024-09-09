Трейдеры Gunvor и Trafigura ожидают, что нефть скоро упадет до $60

Сырьевые трейдеры Gunvor и Trafigura ожидают, что цены на нефть будут в ближайшее время колебаться в диапазоне от 60 до 70 долларов за баррель из-за вялого спроса со стороны Китая, а также сохраняющегося избытка предложения в мире, пишет Reuters со ссылкой на заявления руководителей этих компаний.