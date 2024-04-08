От Африки к СВО: новая роль Африканского корпуса по мнению Сладкова

Переход трех тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» под командованием «Ратибора» в чеченский батальон «Ахмат», о котором сообщил Рамзан Кадыров, вызвал предположения о возможном изменении роли Африканского корпуса (АК) Министерства обороны РФ.
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