На улице Народного Ополчения пройдет игровая программа

14 января в доме культуры «Берендей» состоится игровая программа. Начало мероприятия – в 11:00. «Мероприятие будет наполнено забавными и интересными конкурсами, которые развивают в детях чувство командного духа и стремление к победе.
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