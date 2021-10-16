Секретарь СНБО Украины назвал статью Медведева вызовом для всей Европы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал статью заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о Незалежной вызовом для всей Европы и удивился отсутствии реакции со стороны Германии.