Комсомольская правда

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Секретарь СНБО Украины назвал статью Медведева вызовом для всей Европы

Секретарь СНБО Украины назвал статью Медведева вызовом для всей Европы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал статью заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о Незалежной вызовом для всей Европы и удивился отсутствии реакции со стороны Германии.

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