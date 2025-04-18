В общей сложности на его счету свыше тридцати различных наград и орденовВ качестве сравнения, стоит упомянуть Михаила Суркова, 25-летнего снайпера советской пехоты, который сражался во Второй мировой войне и лично уничтожил более тысячи немецких военных.