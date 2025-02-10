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Царьград

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После удара в русские тылы под Суджей засекли "армии вторжения" в Брянскую и Белгородскую области: Тысячи боевиков и "последний штурм" ВСУ

После удара в русские тылы под Суджей засекли "армии вторжения" в Брянскую и Белгородскую области: Тысячи боевиков и "последний штурм" ВСУ

Поступают крайне тревожные данные с приграничья. Контрнаступление противника, начатое 6 февраля, было остановлено нашими войсками - по разным данным, ВСУ смогли продвинуться на 5 км и занять два населённых пункта.

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