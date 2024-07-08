Суд вернул статус адвоката, защищавшему экс-полицейского по делу Голунова

Хамовнический суд Москвы признал незаконным решение о лишении статуса адвоката Алексея Коврижкина, который защищал Игоря Ляховца, основного обвиняемого по делу о задержании журналиста Meduza* ((признано нежелательной организацией и иноагентом)) Ивана Голунова .
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