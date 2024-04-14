Постпредство Ирана при ООН: ответ Израилю можно считать завершенным

В постоянном представительстве Ирана при Организации Объединенных Наций заявили, что атаку Тегерана на Израиль можно считать завершенным ответом на удар израильских властей по иранским дипломатическим объектам в Сирии.
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