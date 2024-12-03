Китай выгнал журналистов ФРГ на встрече глав МИД Бербок и Ван И

Представителей СМИ Германии выгнали из зала, где проходила встреча Аналены Бербок и Ван И в Пекине.Немецких журналистов попросили покинуть зал, где проходила дипломатическая встреча глав МИД Германии и Китая Аналены Бербок и Ван И в Пекине, сообщает «Регнум» со ссылкой на китайские СМИ.
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