Для России написали "стратегию вымирания": Чиновники сознательно уничтожают русских? Называем имена

А кто отвечает за мерзавцев - министров? У нас президент, вообще, зачем существует на огромные народные деньги?

НК

Наталья Конева

Вот именно... такое впечатление, что все предатели наверху, во власти..и чем выше - тем больше... за кого ребята на фронте бьются???