Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 872 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Marina Bubon
    Бритиши подлые, это факт. Но они - режиссеры, продюсеры, меценаты войны… а не как не исполнители этого спектакля.Британский козырь...
  • Амара Карпова
    Не брать в плен этих озверевших грязных животных💩👿🤬Аид показал, как ...
  • Михаил Афонин
    бла-блаНовый шаг на пути...

Для России написали "стратегию вымирания": Чиновники сознательно уничтожают русских? Называем имена

Для России написали "стратегию вымирания": Чиновники сознательно уничтожают русских? Называем имена

Для России написали "стратегию вымирания": чиновники сознательно уничтожают русских? Называем имена в новом расследовании журналистов "Первого русского".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
Отличная статья👍👍👍
Ответить
18 час.
Вячеслав Денисов
А кто отвечает за мерзавцев - министров? У нас президент, вообще, зачем существует на огромные народные деньги?
Ответить
16 час.
НК
Наталья Конева
Вот именно... такое впечатление, что все предатели наверху, во власти..и чем выше - тем больше... за кого ребята на фронте бьются???
Ответить
10 час.
наверх