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  • айрат
    У этой мрази на роже написано "я жидяра поганная, продажная ну и что с меня возьмете?"Казус Надеждина
  • айрат
    У это жида на роже написано : скоро я продам вас жидам с патрохами!Казус Надеждина
  • айрат
    Этого жида видимо проталкивают агенты  англожидов!Казус Надеждина

Околотехаса

Околотехаса

Картинко со смысломВ пятницу вечером истёк срок ультиматума (о допуске федеральных пограничников к забору для его демонтажа), предъявленного Байденом губернатору Техаса Эбботу.

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