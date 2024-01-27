Картинко со смысломВ пятницу вечером истёк срок ультиматума (о допуске федеральных пограничников к забору для его демонтажа), предъявленного Байденом губернатору Техаса Эбботу.
Околотехаса
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Картинко со смысломВ пятницу вечером истёк срок ультиматума (о допуске федеральных пограничников к забору для его демонтажа), предъявленного Байденом губернатору Техаса Эбботу.
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