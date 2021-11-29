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В Пентагоне сообщили, что ревизия дислокации войск США предполагает борьбу с ИГ*

В Пентагоне сообщили, что ревизия дислокации войск США предполагает борьбу с ИГ*

Подошедшая к концу ревизия глобального размещения американских Вооруженных сил подразумевает продолжение участия США в борьбе с террористической организацией «Исламское государство»* на территории Ирака и Сирии, а также подготовке местных сил.

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