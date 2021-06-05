Позитив для оптимистов

2 587 подписчиков

Кто-нибудь знает, что это за штука у меня на кухне?

Кто-нибудь знает, что это за штука у меня на кухне?

  А вот и новая часть нашей нерегулярной рубрики «Объясните мне, что это за штука».

Вернуться к статье
203
Обсудить
ирина Северова северова (гуляева)
Штука интересная. Может для ПЫТОК ?
Денис Л
Какая именно?
ирина Северова северова (гуляева)
с колючками и еще круглые "клещи"
Денис Л
Ага, мужиков за яйца ловить. А сверху третья, это расчёска для для волос. Фантазия у тебя есть.)))
Денис Л
Всякая херня, ещё бы унитазный ёршик добавили.
Элина Морозова
Сейчас тоже существует много интересных и очень удобных приспособлений...
Денис Л
Можно по старинке, котом пол помыла а самого кота мыть не надо после этого, он сам себя языком в порядок приведёт.))) И что интересного ты вместо ёршика используешь? Неужели кота? )))
Элина Морозова
У клинера свой спец иневентарь)))
Денис Л
Клинер это утилита чистки и оптимизации Windows? )))
Элина Морозова
Это сотрудник клинингновой фирмы.
Денис Л
Которая делает эти утлиты? )))
Элина Морозова
Который убирает квартиру
Денис Л
А я думал тот у которого мозги клинит.
Элина Морозова
Так у кого чего засорено)))
Денис Л
Поэтому и хранишь эти приспособления? )))
Элина Морозова
Не. У меня только мнструменты для карвинга.
Денис Л
А ими чё чистишь?
Элина Морозова
Овощи и фрукты
Элина Морозова
Сергей
Всё угадал, кроме 1. 6. 12.

Картина дня

наверх