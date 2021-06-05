Кто-нибудь знает, что это за штука у меня на кухне?

Элина МорозоваДом/ДачаКто-нибудь знает, что это за штука у меня на кухне? А вот и новая часть нашей нерегулярной рубрики «Объясните мне, что это за штука».Вернуться к статье203НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьирина Северова северова (гуляева)Штука интересная. Может для ПЫТОК ?Денис ЛКакая именно?ирина Северова северова (гуляева)с колючками и еще круглые "клещи"Денис ЛАга, мужиков за яйца ловить. А сверху третья, это расчёска для для волос. Фантазия у тебя есть.)))Денис ЛВсякая херня, ещё бы унитазный ёршик добавили.Элина МорозоваСейчас тоже существует много интересных и очень удобных приспособлений...Денис ЛМожно по старинке, котом пол помыла а самого кота мыть не надо после этого, он сам себя языком в порядок приведёт.))) И что интересного ты вместо ёршика используешь? Неужели кота? )))Элина МорозоваУ клинера свой спец иневентарь)))Денис ЛКлинер это утилита чистки и оптимизации Windows? )))Элина МорозоваЭто сотрудник клинингновой фирмы.Денис ЛКоторая делает эти утлиты? )))Элина МорозоваКоторый убирает квартируДенис ЛА я думал тот у которого мозги клинит.Элина МорозоваТак у кого чего засорено)))Денис ЛПоэтому и хранишь эти приспособления? )))Элина МорозоваНе. У меня только мнструменты для карвинга.Денис ЛА ими чё чистишь?Элина МорозоваОвощи и фруктыЭлина МорозоваСергейВсё угадал, кроме 1. 6. 12.Комментировать
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