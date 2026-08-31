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Царьград

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Исследователи доказали, что спорт не защищает от вреда сидения

Исследователи доказали, что спорт не защищает от вреда сидения

Ученые из European Journal of Applied Physiology выяснили, что 12-недельные интенсивные тренировки не компенсируют негативное влияние двух часов непрерывного сидения на сосуды ног даже при улучшенной физической форме испытанных.

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