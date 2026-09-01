Путин на саммите ШОС в Бишкеке: переговоры с мировыми лидерами и победа Казани

Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек на саммит ШОС, который собрал лидеров 17 государств. Там же, в Кыргызстане, состоялось торжественное открытие Игр кочевников 2026 года.
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