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Экс-тренер "Локомотива" Овчинников заявил, что "Газпром" решил продлить Семака

Экс-тренер "Локомотива" Овчинников заявил, что "Газпром" решил продлить Семака

Бывший главный тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников в интервью Legalbet заявил, что продление контракта с наставником петербургского "Зенита" Сергеем Семаком было инициировано "Газпромом".

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