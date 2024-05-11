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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Педро сообщил, что хавбек не покинет «Зенит»: «Сосредоточены на том, чтобы стать чемпионами»

«Что касается будущего Педро, то он не покинет клуб летом. Думаю, этот вопрос неуместен. Педро совсем недавно перешел в «Зенит», мы уважаем клуб.

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