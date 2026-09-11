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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гришин о буллитах до матча: «Начинать с конца – не очень хорошая идея. Я подумал, что это шутка»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин заявил, что поначалу воспринял идею перенести буллиты на время до начала матчей Фонбет КХЛ как шутку Ранее президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что лига рассматривает вариант, при котором команды будут исполнять буллиты до начала матча.

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